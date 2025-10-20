Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 13:24

«Такие моменты прекрасны»: Мостовой о чудо-голе Воробьева в ворота ЦСКА

Мостовой: Тороп ошибся еще в начале эпизода с голом Воробьева

Дмитрий Воробьёв (Локомотив) Дмитрий Воробьёв (Локомотив) Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой похвалил нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева за забитый мяч в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Он назвал этот момент прекрасным и отметил, что голкипер армейцев Владислав Тороп допустил ошибку еще в начале эпизода.

Во-первых, конечно, ошибка Торопа, когда ему назад мяч вернули. Зачем-то остановил, переложил, дождался нападающего. Выбей подальше и все! Воробьев — красавчик. Побежал до конца и догнал мяч. Было очевидно, что из такой позиции у него было желание просто долбануть в радиус штрафной. Он быстрее развернулся и направил. С подъема всегда бывает такой эффект. Тороп тоже не ожидал. Стоял бы чуть впереди — спокойно поймал бы мяч. Такие моменты прекрасны. Мяч летит, летит и куда-то падает и ты такой: «Ничего себе», — заявил Мостовой.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал уверенную победу над ЦСКА со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Алексей Батраков, Воробьев и Николай Комличенко.

