В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек

Почетный адвокат России Людмила Айвар предложила в беседе с «Татар-информом» законодательно ввести определение отца-одиночки. По ее мнению, отсутствие единого правового статуса делает положение этой категории граждан уязвимым.

Представляется целесообразным внести в Федеральный закон № 81-ФЗ определение отца-одиночки с учетом судебной практики, унифицировать подход к назначению пособий по всей стране, рассмотреть введение дополнительного налогового вычета и целевого социального контракта для одиноких родителей мужского пола, — уточнила Айвар.

Она добавила, что отсутствие такого определения может создавать препятствия для отцов-одиночек при подтверждении права на вычеты и пособия. Юрист отметила, что это также приводит к фрагментарности регулирования мер — часть из них установлена федерально, а другая регионально или локально.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставить работающим отцам право на пять дополнительных оплачиваемых выходных дней в год. Он направил инициативу главе Минтруда Антону Котякову.