Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 13:31

В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек

Адвокат Айвар призвала законодательно закрепить статус отца-одиночки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почетный адвокат России Людмила Айвар предложила в беседе с «Татар-информом» законодательно ввести определение отца-одиночки. По ее мнению, отсутствие единого правового статуса делает положение этой категории граждан уязвимым.

Представляется целесообразным внести в Федеральный закон № 81-ФЗ определение отца-одиночки с учетом судебной практики, унифицировать подход к назначению пособий по всей стране, рассмотреть введение дополнительного налогового вычета и целевого социального контракта для одиноких родителей мужского пола, — уточнила Айвар.

Она добавила, что отсутствие такого определения может создавать препятствия для отцов-одиночек при подтверждении права на вычеты и пособия. Юрист отметила, что это также приводит к фрагментарности регулирования мер — часть из них установлена федерально, а другая регионально или локально.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставить работающим отцам право на пять дополнительных оплачиваемых выходных дней в год. Он направил инициативу главе Минтруда Антону Котякову.

отцы
родители
адвокаты
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма получил срок за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.