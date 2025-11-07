Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:57

Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ

SHOT: у отца главкома ВСУ Сырского диагностировали болезнь Альцгеймера и астму

Telegram-канал SHOT сообщил, что у отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского диагностировали болезнь Альцгеймера и астму. По информации источника, 86-летний мужчина перестал узнавать родственников, не встает с постели и не может самостоятельно питаться.

В сообщении говорится, после выписки из медицинского учреждения его состояние продолжает ухудшаться. 84-летняя супруга Сырского-старшего обратилась во владимирскую поликлинику с просьбой предоставить сиделку, поскольку сама не справляется с уходом, отметили в канале. Главком ВСУ, по информации SHOT , ежедневно поддерживает связь с семьей и интересуется состоянием отца.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что отцу Сырского осталось жить не более трех месяцев. Мужчина находится при смерти из-за рака мозга и был переведен на паллиативную помощь после выписки из подмосковной больницы, говорится в материале.

До этого сообщалось, что главком ВСУ взял выделенные на нужды Вооруженных сил Украины средства, чтобы оплатить курс лечения и реабилитацию своего тяжелобольного отца. Уточнялось, что счета в клиниках составили более 5 млн рублей. При этом ранее Сырский жаловался на плохое обеспечение украинской армии.

Александр Сырский
ВСУ
диагнозы
отцы
