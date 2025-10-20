Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе Тело женщины разорвалось на части при падении с высоты в Перми

Тело женщины разорвалось на части при падении с высоты в Перми, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным источника, голова, торс и ноги лежали в разных местах.

Источник пишет, что женщина могла упасть на ограждение. В настоящее время на месте работают следователи, они выясняют все обстоятельства происшествия.

Тем временем житель американского штата Колорадо выжил после падения в ущелье с 91-метровой высоты. Инцидент произошел на трассе Million Dollar Highway, в этот момент мужчина находился за рулем пикапа. Трасса расположена в горах и известна своими крутыми поворотами. Сотрудники экстренных служб вытащили американца из ущелья, после чего он самостоятельно покинул трассу.

До этого пятилетняя девочка упала с эскалатора в одном из торговых центров Курска. Ребенок пролетел с высоты второго этажа. Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее девятилетний школьник упал на рельсы на станции метро «Чкаловская» в Санкт-Петербурге. В результате инцидента несовершеннолетний получил множество травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются.