Мелкого текста в рекламе с энергетиками станет в разы больше

Мелкого текста в рекламе с энергетиками станет в разы больше Володин: депутаты Госдумы рассмотрят ужесточение правил рекламы энергетиков

Госдумы рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий новые ограничения на рекламу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Речь идет о предупреждении о вреде чрезмерного потребления. Кроме того, реклама не должна быть направлена на несовершеннолетних.

Запланировано рассмотреть законопроект 21 октября, — приводит пресс-служба слова Володина.

До этого председатель ГД заявил, что депутаты Госдумы в приоритетном порядке изучат инициативу об усилении уголовной ответственности за диверсии, в том числе за привлечение несовершеннолетних к подобным действиям. По его словам, в условиях СВО решение соответствующих задач требует от российских властей дополнительных действий.

Ранее врачи рассказали, что постоянное употребление энергетических напитков может привести к ухудшению работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, энергетики повышают тревожность и могут вызывать панические атаки. Также они влияют на развитие хронической тревожности.