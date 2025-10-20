Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 18:02

Мелкого текста в рекламе с энергетиками станет в разы больше

Володин: депутаты Госдумы рассмотрят ужесточение правил рекламы энергетиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Госдумы рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий новые ограничения на рекламу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Речь идет о предупреждении о вреде чрезмерного потребления. Кроме того, реклама не должна быть направлена на несовершеннолетних.

Запланировано рассмотреть законопроект 21 октября, — приводит пресс-служба слова Володина.

До этого председатель ГД заявил, что депутаты Госдумы в приоритетном порядке изучат инициативу об усилении уголовной ответственности за диверсии, в том числе за привлечение несовершеннолетних к подобным действиям. По его словам, в условиях СВО решение соответствующих задач требует от российских властей дополнительных действий.

Ранее врачи рассказали, что постоянное употребление энергетических напитков может привести к ухудшению работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, энергетики повышают тревожность и могут вызывать панические атаки. Также они влияют на развитие хронической тревожности.

