Экономист предположил, что будет с ключевой ставкой после заседания ЦБ

Экономист Бархота: Центробанк может сохранить ключевую ставку на прежнем уровне

Центробанк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне в ближайшие 6–9 месяцев, заявил Readovka.news экономист Андрей Бархота. Другим возможным вариантом, по его мнению, может стать замедление темпов снижения этого показателя.

Ключевая ставка должна остаться на прежнем уровне в случае отсутствия накопленных проблем в экономике и финансовом секторе, отметил Бархота. На конец 2026 года она может составить не ниже 14%, предположил эксперт.

При этом на конец этого года ключевая ставка не опустится меньше 15%, уточнил Бархота. О пересмотре прогноза на 2026 год говорить пока преждевременно, считает экономист.

Новое заседание ЦБ РФ состоится 24 октября. В ходе него планируется уточнить прогноз по среднему значению ключевой ставки и инфляции до конца текущего года и на следующий год.