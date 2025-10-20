Новая стиральная машина едва не покалечила москвичку Стиральная машина ударила током москвичку, когда они принимала душ

Жительницу московского района Северное Тушино ударило током, когда она принимала душ, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, в этот момент в квартире работала новая стиральная машина.

В какой-то момент Александру ударило током прямо через воду. После обследования выяснилось, что москвичка получила легкий электрический разряд, но угрозы ее здоровью нет.

В разговоре с журналистами Александра пояснила, что причиной могла стать старая проводка. Дом построен в 90-е годы, вероятно, у техники и оборудования, подключенных к водопроводной системе, отсутствует заземление. Электрики также не исключили, что проблема может быть связана с соседями, подключившими заземляющий кабель к трубе.

Ранее в Москве студент колледжа получил удар током при закрытии металлической двери в квартиру. Молодой человек начал запирать дверь ключом. В момент поворота ключа он ощутил мощное напряжение. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу.

До этого в Якутске юноша умер из-за удара током. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что подросток поставил смартфон заряжаться и продолжил им пользоваться.