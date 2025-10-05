Подросток решил поговорить по телефону и внезапно умер Подросток в Челябинске умер от удара током во время разговора по телефону

В Челябинске 16-летний подросток погиб от удара электрическим током во время разговора по мобильному телефону, сообщает 74.RU со ссылкой на источник в силовых ведомствах. В момент происшествия устройство молодого человека заряжалось.

По данному факту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты в настоящее проверяют все обстоятельства случившегося.

Ранее в центре Санкт-Петербурга у автобусной остановки восьмилетняя девочка получила сильный удар электрическим током. Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры, школьницу доставили в реанимационное отделение местной больницы. На опубликованных видеокадрах видно, как ребенок двумя руками берется за стойку электронного табло с маршрутами и металлическое ограждение, после чего падает на землю.

До этого в Красноярском крае школьница погибла в ванной комнате от удара током, уронив в воду мобильный телефон. Как сообщает региональное управление СК России, аппарат в этот момент был подключен к сети через зарядное устройство. Тело девочки без признаков жизни обнаружили ее родственники.