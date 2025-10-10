Студент оказался в больнице с ожогами после из-за закрытия двери В Москве студент получил удар током при закрытии металлической двери в квартиру

В Москве студент колледжа получил удар током при закрытии металлической двери в квартиру, сообщает «МК». Причиной этого стала утечка электричества в подъездном электрощитке.

Отмечается, что молодой человек вышел из квартиры и стал закрывать дверь ключом. Когда он поворачивал ключ в замке, то почувствовал сильное напряжение. Студента с ожогами доставили в больницу.

Ранее управление СК РФ сообщило, что в Якутске юноша умер из-за удара током. Подросток поставил телефон заряжаться и продолжил им пользоваться. В ведомстве отметили, что мать обнаружила сына с термическим ожогом в области груди. Она вызвала скорую помощь, но врачи не смогли спасти юношу. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

До этого в Санкт-Петербурге на стройке погиб рабочий. Инцидент произошел 8 октября на территории строительного объекта на Школьной улице в Шушарах. По данным источника, мужчина получил смертельный удар током после того, как прикоснулся к грузовику, зацепившемуся кузовом за линию электропередачи.