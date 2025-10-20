Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:59

В Госдуме пословицей ответили на угрозы ЕС о полном отказе от газа из РФ

Депутат Журова вспомнила поговорку об ушах после угроз ЕС отказаться от газа РФ

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова напомнила Евросоюзу о русской пословице о замерзших ушах на фоне угроз полностью отказаться от газа из России. В разговоре с NEWS.ru она добавила, что власти Европы не думают о последствиях для своих граждан.

У меня возникает вопрос к европейским политикам: думают ли они о своих гражданах при принятии решений [о полном отказе от российского газа]? Есть замечательная русская поговорка: «Лишь бы ушки со зла не замерзли». Впереди зима, и европейцы сами понимают, что альтернативы достаточно дорогие, — сказала Журова.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что полный отказ Европы от российского газа может привести к деиндустриализации. По его словам, ограничения на поставки спровоцируют заметный скачок цен на сырье.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что подрыв «Северных потоков» и отказ ЕС от российского газа ускорили смену вектора экспорта. По его словам, страна теперь делает ставку на более перспективных и ответственных покупателей.

