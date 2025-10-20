Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 17:56

Писательница рассказала, как не испортить осенние каникулы детям

Писательница Медведева: родители должны организовать осенние каникулы детям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители должны организовывать осенние каникулы для своих детей, заявила «ФедералПресс» детская писательница Светлана Медведева. По ее словам, в противном случае школьники могут потратить все время на потребление контента в интернете, что не приведет к пользе.

Когда начнется новая четверть, ребенок будет долго включаться в процесс. Задача родителей — заранее продумать варианты, как организовать выходные так, чтобы школьник и отдохнул, и получил пользу, — поясняет эксперт.

Она посоветовала вовлечь ребенка в процесс планирования мероприятий, чтобы избежать ощущения, будто ему навязывают скучные занятия. В период школьных каникул в городах проводят специальные мероприятия для ребят, включая выставки, театральные постановки и киносеансы. Нередко учителя сами устраивают выездные экскурсии, поэтому полезно заранее проконсультироваться с педагогом.

Ранее доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Лебедева заявила, что исторические города Казань и Суздаль являются одними из лучших направлений для семейного отдыха с детьми во время осенних каникул. По ее словам, выбор конкретного места зависит от предпочтений семьи.

Россия
каникулы
школьники
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подсудимые не присутствуют»: экс-нардеп о переговорах в Венгрии
«Ляхи испугались!» Польские наемники в панике бегут от РФ
Юрист ответил, что грозит учителю из Бурятии за сломанную школьнику руку
Россиянам дали неутешительный прогноз по вторичке на 2026 год
В Британии раскрыли, о чем страна собирается договориться с Польшей
Известная певица и актриса выступила на «Разговорах о важном»
Сотрудников ядерного агентства отстранили от работы из-за шатдауна в США
Россиянин пытался похитить ребенка на улице
В России зарегистрировали товарный знак известного модного дома
Стало известно, признал ли экс-глава курской корпорации развития вину
В Киеве раскрыли траты на защиту критической инфраструктуры
Захарова поставила Каллас на место после слов о Путине
Еще один российский миллиардер перестал быть холостяком
От листа до конструкции: технологии и этапы производства на одном заводе
Названы причины трагедии с выпавшей из окна восьмиклассницей
Мелкого текста в рекламе с энергетиками станет в разы больше
«Аналог каторги»: в ГД высказались об инициативе 12-летнего обучения
В Госдуме пословицей ответили на угрозы ЕС о полном отказе от газа из РФ
В России предложили штрафовать матерящихся на концертах артистов
Новая стиральная машина едва не покалечила москвичку
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.