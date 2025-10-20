Писательница рассказала, как не испортить осенние каникулы детям

Родители должны организовывать осенние каникулы для своих детей, заявила «ФедералПресс» детская писательница Светлана Медведева. По ее словам, в противном случае школьники могут потратить все время на потребление контента в интернете, что не приведет к пользе.

Когда начнется новая четверть, ребенок будет долго включаться в процесс. Задача родителей — заранее продумать варианты, как организовать выходные так, чтобы школьник и отдохнул, и получил пользу, — поясняет эксперт.

Она посоветовала вовлечь ребенка в процесс планирования мероприятий, чтобы избежать ощущения, будто ему навязывают скучные занятия. В период школьных каникул в городах проводят специальные мероприятия для ребят, включая выставки, театральные постановки и киносеансы. Нередко учителя сами устраивают выездные экскурсии, поэтому полезно заранее проконсультироваться с педагогом.

Ранее доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Лебедева заявила, что исторические города Казань и Суздаль являются одними из лучших направлений для семейного отдыха с детьми во время осенних каникул. По ее словам, выбор конкретного места зависит от предпочтений семьи.