02 октября 2025 в 13:03

Родителям дали совет, куда поехать с ребенком на осенние каникулы

Доцент Лебедева: на каникулы с детьми стоит отправиться в Суздаль или Казань

Вид на Суздаль Вид на Суздаль Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исторические города Казань и Суздаль являются одними из лучших направлений для семейного отдыха с детьми во время осенних каникул, заявила NEWS.ru доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Лебедева. По ее словам, выбор конкретного места зависит от предпочтений семьи.

Для осенних каникул с ребенком подходят как российские, так и зарубежные направления. Выбор зависит от интересов семьи. В России советую посетить Казань. Здесь сочетаются история и современность: восточная архитектура, уютные набережные, аквапарк и музеи нового формата. С детьми можно посетить Музей чак-чака, прогуляться по Старой Татарской слободе, где проходят интерактивные экскурсии. Также можно поехать в Суздаль. Город активно развивается, там проходит много музыкальных и гастрономических фестивалей, — пояснила Лебедева.

Она добавила, что в Сочи в октябре-ноябре погода остается достаточно теплой для комфортного времяпрепровождения на свежем воздухе. По мнению экономиста, семьям с детьми стоит посетить Сочи Парк с его аттракционами, прогуляться по набережной или исследовать дендрарии. Эксперт добавила, что в Санкт-Петербурге даже осенью найдется множество занятий, от посещения музеев, таких как Кунсткамера, до прогулок по Невскому проспекту и ознакомления с Зимним дворцом.

В осенние каникулы с ребенком можно посетить Сочи. В октябре-ноябре погода в городе достаточно теплая, что позволяет комфортно проводить время на свежем воздухе. Семьям с детьми стоит посетить Сочи Парк с аттракционами и тематическими зонами, прогуляться по набережной, посетить дендрарии. Также можно поехать в Санкт-Петербург. Даже осенью здесь есть места для отдыха: в дождливые дни можно отправиться в Кунсткамеру или Зоологический музей, прогуляться по Невскому проспекту, посетить Зимний дворец и Петропавловскую крепость, — резюмировала Лебедева.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что Абхазия считается самым доступным местом для осеннего отдыха за рубежом. По ее словам, бюджетный отпуск также можно провести в Турции и Египте. Турэксперт отметила, что в этот период качество отдыха в Турции находится на высоком уровне, несмотря на низкие цены, а количество туристов при этом снижается.

