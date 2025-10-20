Россиянам перечислили симптомы сальмонеллеза

Повышение температуры после употребления готовых блюд может говорить о заражении сальмонеллезом, сообщил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его словам, только медицинский специалист способен поставить диагноз и определить подходящее лечение, передает aif.ru.

Также среди симптомов, которые могут указывать на сальмонеллез, эксперт перечислил интоксикацию, слабость, диарею и рвоту. В данной ситуации следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Онищенко отметил, что самолечение может привести к ухудшению состояния, а в некоторых ситуациях сальмонеллез представляет серьезную опасность для жизни. В связи с этим, при возникновении тревожных симптомов, необходимо как можно скорее обратиться к специалисту.

Ранее инфекционист Елена Мескина предупредила, что сальмонеллез может привести к сепсису, абсцессам в органах, сальмонеллезному менингиту и тяжелым артритам, угрожающим жизни. Чаще всего встречаются случаи средней тяжести с диареей и рвотой, особенно у детей, пожилых, людей с ослабленным иммунитетом и онкологических больных.