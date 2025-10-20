Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 17:51

Россиянам перечислили симптомы сальмонеллеза

Эпидемиолог Онищенко: при сальмонеллезе появляется температура и диарея

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышение температуры после употребления готовых блюд может говорить о заражении сальмонеллезом, сообщил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его словам, только медицинский специалист способен поставить диагноз и определить подходящее лечение, передает aif.ru.

Также среди симптомов, которые могут указывать на сальмонеллез, эксперт перечислил интоксикацию, слабость, диарею и рвоту. В данной ситуации следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Онищенко отметил, что самолечение может привести к ухудшению состояния, а в некоторых ситуациях сальмонеллез представляет серьезную опасность для жизни. В связи с этим, при возникновении тревожных симптомов, необходимо как можно скорее обратиться к специалисту.

Ранее инфекционист Елена Мескина предупредила, что сальмонеллез может привести к сепсису, абсцессам в органах, сальмонеллезному менингиту и тяжелым артритам, угрожающим жизни. Чаще всего встречаются случаи средней тяжести с диареей и рвотой, особенно у детей, пожилых, людей с ослабленным иммунитетом и онкологических больных.

сальмонелла
симптомы
эпидемиологи
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психбольница решила запатентовать «кукуха»
ЦБ на распутье: что ждет ключевую ставку, ставки по вкладам, курс рубля
Саркози принял необычного посетителя перед отправкой в заключение
«Не зарплата, а пособие по старости». Что Роднина сказала о пенсии, реакция
«Подсудимые не присутствуют»: экс-депутат Рады о переговорах в Венгрии
«Ляхи испугались!» Польские наемники в панике бегут от РФ
Юрист ответил, что грозит учителю из Бурятии за сломанную школьнику руку
Россиянам дали неутешительный прогноз по вторичке на 2026 год
В Британии раскрыли, о чем страна собирается договориться с Польшей
Известная певица и актриса выступила на «Разговорах о важном»
Сотрудников ядерного агентства отстранили от работы из-за шатдауна в США
Россиянин пытался похитить ребенка на улице
В России зарегистрировали товарный знак известного модного дома
Стало известно, признал ли экс-глава курской корпорации развития вину
В Киеве раскрыли траты на защиту критической инфраструктуры
Захарова поставила Каллас на место после слов о Путине
Еще один российский миллиардер перестал быть холостяком
От листа до конструкции: технологии и этапы производства на одном заводе
Названы причины трагедии с выпавшей из окна восьмиклассницей
Мелкого текста в рекламе с энергетиками станет в разы больше
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.