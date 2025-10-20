Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 13:48

Инфекционист назвала смертельную опасность сальмонеллеза

Инфекционист Мескина: сальмонеллез может спровоцировать развитие сепсиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сальмонеллез может спровоцировать сепсис и тяжелые абсцессы любого органа, заявила «Вечерней Москве» инфекционист Елена Мескина. Она предупредила, что эти осложнения инфекции, в свою очередь, могут привести к летальному исходу.

Инфекция может спровоцировать возникновение сепсиса и тяжелое обезвоживание. Смертность вероятна, потому что сальмонеллез может вызвать сепсис, тяжелые абсцессы любого органа, сальмонеллезный менингит, тяжелые артриты, — перечислила Мескина.

При этом врач отметила, что чаще регистрируются случаи среднетяжелой формы инфекции. Как правило, она вызывает у человека диарею и рвоту. В группу особого риска входят дети, пожилые люди, пациенты с иммунодефицитом и онкобольные.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших от отравления продукцией торговых точек «Николаевский» в Улан-Удэ увеличилось почти вдвое. Зарегистрировано 89 случаев, из них 11 случаев сальмонеллеза, в том числе у 49 детей.

