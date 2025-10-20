Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 07:04

Число пострадавших от отравления в Бурятии увеличилось почти вдвое

Число заболевших кишечной инфекцией в Бурятии увеличилось до 89 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Количество пострадавших в результате отравления продукцией торговых точек «Николаевский» в Улан-Удэ увеличилось почти вдвое, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в Telegram-канале. Согласно последним данным, число обратившихся за медицинской помощью возросло до 89 человек.

Данные оперативного штаба Минздрава Бурятии и регионального управления Роспотребнадзора по вспышке острой кишечной инфекции и сальмонеллеза: на 10:00 (05:00 мск) сегодня зарегистрировано 89 случаев, из них 11 случаев сальмонеллеза, в том числе у 49 детей, — сказано в публикации.

В медицинских учреждениях наблюдаются 55 человек, среди которых 34 ребенка. Состояние большинства пострадавших характеризуется как стабильное, при этом один человек продолжает находиться в реанимационном отделении.

Ранее Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на предприятии «Восток» в Улан-Удэ, где производили блюда, предположительно вызвавшие массовое отравление. Работа предприятия была приостановлена, как и реализация продукции «Востока» в сети магазинов «Николаевский». Причиной отравления называют готовые онигири и шаурму.

Бурятия
Минздрав
пострадавшие
отравления
Число пострадавших от отравления в Бурятии увеличилось почти вдвое
