Рубль резко рухнет? Курс сегодня, 20 октября, что с долларом, евро и юанем

В ближайшее время доллар вырастет до 83 рублей, предполагает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 20 октября?

Курс доллара, евро и юаня 20 октября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 20 октября, составляет 80,9834 рубля, курс евро — 94,5835 рубля, курс юаня — 11,3435 рубля.

По мнению аналитиков, сложившаяся динамика с курсом рубля во многом связана с геополитическими факторами. Надежды на деэскалацию в международных отношениях, возникшие после телефонного разговора президентов России и США, изменили рыночный сентимент, однако это сыграло против российской валюты, добавили эксперты.

Что будет с российской валютой в течение недели

По мнению Александра Бахтина, резкое укрепление доллара на прошлой неделе было вызвано крупной продажей валюты, поэтому носит временный характер.

«Импульс укрепления рубля был временным, его причиной мог стать выход на рынок крупного продавца валюты. На низколиквидном валютном рынке в России баланс сил можно изменить относительно небольшими объемами операций. Сейчас рубль вернулся в привычную канву умеренного ослабления. В ближайшее время более вероятна временная консолидация курса в районе 81–83 за доллар. Дальнейшее ослабление рубля в октябре может сдерживаться приближением налогового периода и вероятным сохранением монетарной жесткости по итогам заседания ЦБ 24 октября», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер считает, что геополитическое потепление сейчас будет играть против рубля.

«Рубль в последние дни быстро снижался, инвалюты отбивали потери последних недель — с четверга курсы подскочили на 4%. Восстановление курсов позитивно для бумаг экспортеров из индекса Московской Биржи. Валютный фактор снижает негатив от октябрьского провала нефти и газа. До конца года курсы видятся еще выше, и доллар может вернуться на уровень 85 рублей, евро может быть у 100 рублей, а юань — около 12 рублей. Геополитическое потепление играет скорее против рубля, поскольку растут ожидания нормализации импорта. А экспорт может снизиться в ближайшие месяцы на фоне срабатывания эффекта временного лага между поставкой сырья и оплатой — пока же шел приток валюты за более дорогой баррель», — рассказал он.

При этом доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков уверен, что ситуация на валютном рынке демонстрирует устойчивость экономических позиций России, а укрепление рубля становится одним из факторов сдерживания инфляции.

«Понятно, что в условиях более справедливого распределения темпов экономического роста и ресурсов в мировой экономике эти дисбалансы будут уходить и российский рубль будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, безусловно, укрепляться к доллару, устраняя накопившийся за долгие годы десятилетий баланс», — уточнил он.

