Налет на Крым, покушение на Симоньян, заказ СБУ: ВСУ атакуют РФ 20 октября

Гибель сельчан, дело о покушении на Симоньян: как ВСУ атакуют РФ 20 октября

Минувшей ночью над территорией России сбили семь украинских дронов. В селе под Белгородом в результате удара БПЛА погибли двое мирных жителей. В Ульяновской области был предотвращен налет беспилотников на подстанцию. Следователи завершили расследование покушения на медиаменеджера Маргариту Симоньян по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Подробности новых атак ВСУ на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Какие регионы России пытались атаковать украинские беспилотники

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили семь украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над Республикой Крым, два — над Брянской областью, по одному БПЛА сбили над Липецкой и Ульяновской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку Вооруженных сил Украины на Ростовскую область.

Минобороны РФ пока не комментировало эти данные.

«Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — отметил Слюсарь.

В Вешкайме Ульяновской области предотвратили атаку ВСУ на подстанцию, заявил губернатор региона Алексей Русских. По его словам, электроэнергия в населенных пунктах подается в штатном режиме.

«Предотвращена атака БПЛА на подстанцию в Вешкайме. Пострадавших нет», — написал Русских. Он также отметил, что в области был отменен режим беспилотной опасности.

Мирные жители погибли в результате удара БПЛА ВСУ по селу под Белгородом

Жертвами атаки украинского беспилотника на сельскохозяйственное предприятие в белгородском селе Ясные Зори стали двое местных жителей, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина и женщина скончались от полученных ранений, добавил он.

«В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя», — сказано в публикации.

Кроме того, при ударе дрона был ранен местный житель. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был доставлен в больницу. Ему провели экстренную операцию.

Как заявили в Telegram-канале мэрии Белгорода, на прошедшей неделе в городе в результате атак ВСУ было повреждено не менее 30 жилых объектов. В настоящее время специалисты восстанавливают 332 дома.

Кроме того, в ходе атак ВСУ на Белгород на прошлой неделе повреждения получили 27 автомобилей.

Как проходит расследование дела о покушении на Симоньян по заказу СБУ

Следователи завершили расследование уголовного дела о подготовке убийства главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, обвинительное заключение будет утверждать прокуратура.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сказала Петренко.

В июле 2023 года совместными усилиями ФСБ, МВД и СК РФ была предотвращена попытка убийства Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По версии следствия, задержанные, выполнявшие задание СБУ, вели разведку рядом с их домом и работой. Во время обысков у подозреваемых было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, включая автомат Калашникова, а также холодное оружие и спецсредства.

Организатор ячейки National Socialism / White Power (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Михаил Балашов и его сообщник Егор Савельев согласились на убийство Симоньян за денежное вознаграждение в размере $50 тыс. (4 млн рублей) по заказу неустановленных лиц, выяснил СК РФ. Соучастники собрали информацию о местонахождении журналистки и должны были совершить нападение после получения огнестрельного оружия.

