20 октября 2025 в 08:00

«Врата ада» для ВСУ и успехи под Херсоном: новости СВО на утро 20 октября

Два мирных жителя погибли в результате атаки беспилотника на сельскохозяйственное предприятие в белгородском селе Ясные Зори, на Украине не дают вернувшимся из плена военнослужащим получить положенные выплаты и льготы, начальник штаба батальона связи ВСУ Александр Заика ликвидирован в Сумской области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 19 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Командир артиллерийской батареи и глава штаба батальона ВСУ ликвидированы под Сумами

Командир артиллерийской батареи Владимир Кудреватых и начальник штаба батальона связи ВСУ Александр Заика ликвидированы в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах. Согласно информации источника, это произошло в результате ударов по пункту дислокации украинских военных.

Кроме того, как отметили в российских силовых структурах, в соседней Черниговской области в результате удара по позициям уничтожены два сержанта 8-го отдельного батальона ТрО Александр Манис и Павел Гацук.

Бойцы ВСУ описали атаку российского Су-34

Военнослужащие ВСУ жалуются на разрушительную мощь российских истребителей Су-34, сообщили СМИ. Отмечается, что один из украинских бойцов сравнил мощь авиаудара с «вратами ада».

В ВСУ отметили, что снаряд, выпущенный с Су-34, способен разрушить укрепленный бункер. Истощение украинской противовоздушной обороны привело к тому, что этот истребитель теперь может обеспечивать воздушную поддержку вдоль всей линии фронта, говорится в статье.

Два мирных жителя стали жертвой атаки дронов

В результате атаки украинского беспилотника на сельскохозяйственное предприятие в белгородском селе Ясные Зори погибли двое местных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина и женщина скончались на месте от полученных ранений после сброса взрывных устройств с дрона.

Также от удара ранило еще одного местного жителя, пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был доставлен в больницу. Ему провели экстренную операцию.

Трамп потребовал от Зеленского принять российские условия

В ходе встречи в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться с условиями, которые предлагает Россия. Лидер Штатов предупредил, что в случае отказа его страна может оказаться уничтоженной.

Уточняется, что Трамп охарактеризовал ситуацию как критическую для Украины. При этом издание отметило, что украинской стороне удалось добиться определенного прогресса, склонив президента Штатов к поддержке идеи о заморозке текущей линии фронта.

Вернувшимся из плена бойцам ВСУ мешают получать льготы и выплаты

Минобороны Украины создает препятствия для военнослужащих, вернувшихся из плена, в получении положенных выплат и льгот, сообщили в российских силовых структурах. По информации источника, из-за этого военные нередко вынуждены продавать свои боевые награды.

В качестве примера он привел историю военнослужащего 58-й отдельной мотопехотной бригады, который продал часть госнаград для оплаты лечения после ранения. Как отметили в силовых структурах, боец участвовал в событиях Майдана и проходил службу в рядах «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Военэксперт рассказал об успехах России под Херсоном

Бойцы российской армии, действующие на Херсонском направлении, будут стремиться добиться успехов в освобождении административного центра до конца 2025 года, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, у противника большие проблемы с переброской резервов на это направление.

Военэксперт отметил, что потери Вооруженных сил Украины под Херсоном существенно выросли. Он подчеркнул, что российские бойцы активизировались на этом направлении.

Освобождение Херсона, ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 20 октября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 октября

Поломка шасси, аварийная посадка: что известно о ЧП с самолетом в Пулково

