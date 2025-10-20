В Белгороде назвали число домов, поврежденных в результате атак ВСУ 30 жилых объектов повреждено в Белгороде из-за атак ВСУ на прошлой неделе

Не менее 30 жилых объектов повреждено в Белгороде из-за атак ВСУ на прошедшей неделе, заявила мэрия города в своем Telegram-канале. Там отметили, что всего специалисты восстанавливают 332 дома.

Повреждения за этот же период получили 30 жилых объектов, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе атак ВСУ на Белгород на прошлой неделе повреждения получили 27 автомобилей. На восстановлении находятся 328 машин, ремонт 160 из них закончат на текущей неделе.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в регионе предотвратили атаку ВСУ на подстанцию в Вешкайме. По его словам, пострадавших нет, электроэнергия в населенных пунктах подается в штатном режиме. Губернатор добавил, что на месте работали спецслужбы, также был снят режим беспилотной опасности.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили семь украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью, по одному БПЛА сбили над Липецкой и Ульяновской областями.