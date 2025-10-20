Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 11:25

В Белгороде назвали число домов, поврежденных в результате атак ВСУ

30 жилых объектов повреждено в Белгороде из-за атак ВСУ на прошлой неделе

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Не менее 30 жилых объектов повреждено в Белгороде из-за атак ВСУ на прошедшей неделе, заявила мэрия города в своем Telegram-канале. Там отметили, что всего специалисты восстанавливают 332 дома.

Повреждения за этот же период получили 30 жилых объектов, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе атак ВСУ на Белгород на прошлой неделе повреждения получили 27 автомобилей. На восстановлении находятся 328 машин, ремонт 160 из них закончат на текущей неделе.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в регионе предотвратили атаку ВСУ на подстанцию в Вешкайме. По его словам, пострадавших нет, электроэнергия в населенных пунктах подается в штатном режиме. Губернатор добавил, что на месте работали спецслужбы, также был снят режим беспилотной опасности.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили семь украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью, по одному БПЛА сбили над Липецкой и Ульяновской областями.

Россия
Белгород
атаки
повреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заступились за Роднину после ее слов о пенсиях
В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
Стало известно о пожарной обстановке в Московской области
На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ
Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы
Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года
Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева
Школьник получил перелом руки после конфликта с учителем
Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»
Экс-директор оценила возможность кражи из российского музея
Почему экономия на инженерных сетях оборачивается миллионами потерь
Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах
ФТС напомнила о порядке ввоза товаров на нужды СВО
Армия России добралась до наемников из ЮАР
В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой
«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР
Житель Башкирии лишился прав из-за терапии кумысом
Врач объяснила, почему иммунитет нельзя восстановить с помощью витаминов
Зарезавшему двух бездомных подростку вынесли приговор
Главу упраздненного управления АП освободили от должности
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.