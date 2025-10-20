Митинский крематорий возвращается к работе после реставрации В Москве завершилась полная реконструкция комплекса Митинского крематория

Полная реконструкция столичного Митинского крематория подошла к концу, информирует «Вечерняя Москва». Обновленный комплекс теперь соответствует современным стандартам и обеспечивает комфорт посетителей, которые пришли проститься с близкими.

В рамках ремонта были обновлены три ритуальных зала, два из которых вмещают больше 100 человек. Помещения обустроены системами вентиляции, кондиционирования и пожаротушения. Также здесь предусмотрена навигация с тактильными табличками и шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения.

Старые печи в ходе реконструкции сменили на современные установки, что сократит выбросы вредных веществ минимум вдвое. На прилегающей территории построили новые колумбарные стены с более чем 4,5 тыс. ниш.

Внутри здания возвели танато-лабораторию для подготовки усопших к прощанию. Здесь же оборудованы складские комнаты и две обновленные клиентские зоны, которые адаптированы для маломобильных посетителей.

Ранее стало известно, что в Хельсинки началось строительство крупного морга. Здание рассчитано на хранение 300 тел. Столичный морг будет принимать тела на краткосрочное хранение, после их будут отправлять на кладбища или в крематории.