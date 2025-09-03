В российском регионе в ПВЗ действовал крематорий для животных Зоозащитник Даллакян: в Челябинске ПВЗ принимал трупы животных для кремации

В Челябинске обнаружили пункт выдачи заказов, который одновременно функционировал как крематорий для животных, рассказал сын известного ветеринара Карена Даллакяна и зоозащитник Давид Даллакян в беседе с 360.ru. По его словам, в течение почти года один и тот же сотрудник мог выдавать посылки и одновременно принимать тела умерших питомцев для кремации.

Владельцы заведения искусственно создавали положительный имидж с помощью ботов, накручивая сотни подозрительно одинаковых отзывов. На картах сервиса заведение выглядело как «пятизвездочное», что вводило в заблуждение клиентов, не догадывавшихся о реальной деятельности за дверьми ПВЗ.

Внутри помещения, где хранились коробки и пакеты с заказами, также стояли урны с прахом животных и принимались заказы на изготовление надгробий для питомцев. Посетители могли одновременно забрать покупку с маркетплейса и оформить услуги по кремации своего умершего животного. Данная деятельность велась без соответствующего оформления и соблюдения санитарных норм.

