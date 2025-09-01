День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 21:05

Московские спасатели вытащили кота из двухнедельного подземного плена

Фото: t.me/spasrezerv

Сотрудники московского отделения «СпасРезерв» вытащили кота из подземного люка на улице Гвоздева, сообщается в Telegram-канале поискового отряда. Животное две недели провело в подземном плену, пока его не нашли спасатели.

Спасатели и сотрудники ПАО «МОЭК» выезжали несколько раз, открывали камеру теплового пункта, но ни кота, ни следов жизни кота не видели, — пояснили в пресс-службе «СпасРезерва».

Все это время кота подкармливали неравнодушные люди. Они указывали на следы кошачьих лап и исчезающую пищу. В итоге в ходе очередной проверки спасателям удалось отыскать животное. Они установили котоловку в труднодоступное место и извлекли пушистого пленника.

Ранее в Москве сотрудники МЧС спасли двух котят, которые забрались под капот автомобиля Kia на Рублевском шоссе. Женщина, заметив животных, не смогла самостоятельно достать их и обратилась к спасателям. Одного котенка забрал пожарный, а другой остался у владелицы иномарки.

До этого котенок застрял в моторном отсеке под капотом автомобиля в Лосиноостровском районе Москвы. На помощь животному пришли столичные спасатели.

коты
Москва
спасатели
животные
