В Хельсинки строят самый большой морг

В Хельсинки приступили к строительству крупного морга на 300 мест, сообщила газета Helsingin Uutiset. По данным издания, возведение нового объекта связано с дефицитом специализированных помещений для хранения тел умерших. Столичный морг будет принимать тела на краткосрочное хранение, после их будут отправлять на кладбища или в крематории.

На сегодняшний день в столице Финляндии наблюдается острая нехватка моргов. Тела приходится хранить в помещениях при медицинских учреждениях и в домах престарелых, в большинстве случаев все они переполнены. Газета сообщает, что строительство морга осуществляется по проекту архитектурного бюро Verstas Arkkitehdit Oy, на счету его специалистов почти десяток проектов больниц и социальных учреждений по всей Финляндии.

Ранее в Финляндии закрылось более 50 отделений медицинского обслуживания, а также сократили почти тысячи больничных коек. Это обусловлено экономией средств и дефицитом сотрудников. В прессе считают, что трансформации в здравоохранении ухудшают качество обслуживания. В регионе Северное Саво сократили каждое пятое койко-место, что увеличивает нагрузку на отделения неотложной помощи и крупные больницы.