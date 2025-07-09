Владельцы крематория спрятали более 300 тел и попались из-за жуткой вони В Мексике владельцы крематория не успели сжечь 383 тела и решили их спрятать

Владельцам крематория из города Сьюдад-Хуарес в Мексике грозит 17 лет лишения свободы за ненадлежащее захоронение останков, сообщает La Lista. По информации издания, правоохранители проверили крематорий после жалоб от соседей на жуткий запах и обнаружили внутри 383 забальзамированных тела.

Отмечается, что останки были сложены в хаотичном порядке в нескольких помещениях. Предположительно, некоторые из них хранились в крематории около четырех лет. Полицейские установили, что в этот крематорий поступало слишком много останков из местных похоронных бюро. Сотрудники не успели сжечь тела, поэтому решили их спрятать, а родственникам покойников выдали ненастоящий прах.

Как подчеркнул генеральный прокурор штата Сесар Хауреги Морено, среди найденных тел не было жертв убийства. По его словам, все эти люди умерли естественной смертью. Владельцу крематория Хосе Луису Арельяно Куарону и его сотруднику будут предъявлены обвинения.

Ранее шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий заявил, что замок уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой, расположенный в подмосковной деревне Грязь, должен быть переделан в здание морга и крематория. Так он отреагировал на идею музыкального критика Сергея Соседова открыть там детский дом, сославшись на плохую энергетику этого места.