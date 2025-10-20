Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:30

Россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство

В Москве суд приговорил мужчину к пожизненному сроку за убийство и покушение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве суд приговорил 63-летнего Сергея Астахова к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек и покушение на убийство двух и более лиц, сообщили в московской прокуратуре. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры г. Москвы, вынесен приговор в отношении ранее судимого 63-летнего Сергея Астахова. Он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), — говорится в сообщении.

16 июня 2024 года Астахов совершил нападение на своего соседа по съемной квартире. В результате инцидента мужчина получил не менее 17 колото-резаных ран в области шеи и грудной клетки, от которых скончался на месте происшествия. После этого он поднялся в квартиру соседей, где находились трое знакомых убитого, и нанес им множественные ранения в области головы, шеи и груди. Один из пострадавших умер, а двое других получили травмы разной степени тяжести.

Ранее Запорожский областной суд приговорил Николая Джоса к пожизненному заключению за шпионаж в пользу ВСУ, который привел к гибели троих российских военных в 2023 году. Первые пять лет Джос проведет в тюрьме, а затем в исправительной колонии особого режима.

Москва
убийства
пожизненное заключение
суды
