Сбой у Amazon, Snapchat, Zoom 20 октября: что известно, когда восстановят

Сегодня, 20 октября, произошел глобальный сбой на облачной платформе Amazon Web Services, который повлиял на работу онлайн-сервисов Snapchat, Zoom, Reddit, Epic Games, Fortnite, Duolingo, а также на собственные продукты Amazon — Alexa и Prime Video. Что об этом известно, когда заработают сайты?

Что известно о сбое у Amazon 20 октября

В понедельник, 20 октября, платформа Amazon Web Services столкнулась с масштабным сбоем, из-за чего у пользователей перестали работать Snapchat, Roblox, Fortnite, Verizon, сервис видеосвязи Zoom, ИИ-стартап Perplexity, голосовой ассистент Amazon Alexa, мессенджер Signal, Airtable, Canva, Duolingo, игровые серверы Fortnite, приложение McDonald`s и другие.

По данным BBS, на фоне сбоя на облачной платформе Amazon Web Services поступают тысячи жалоб от клиентов банка Lloyds и его дочерних компаний Halifax и Bank of Scotland. Пользователи отмечают, что не могут войти в приложения, а также провести оплату по картам.

Согласно данным Downdetector, число жалоб начало расти после 10:00 по московскому времени и на настоящий момент достигает нескольких десятков тысяч. Сообщения о неполадках поступают из разных стран, в том числе из России. Проблемы концентрируются в основном в одном из крупнейших дата-центров AWS, расположенном в Северной Вирджинии, который является ключевым узлом для глобального интернета.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Amazon подтвердил «повышенный уровень ошибок и задержек для нескольких сервисов AWS» в регионе US-EAST-1 (Северная Вирджиния). В компании утверждают, что смогли найти причину сбоев и уже работают над восстановлением нормальной работы систем.

«Основная проблема с DNS была полностью устранена, и большинство операций в сервисах AWS теперь выполняются в штатном режиме. Некоторые запросы могут обрабатываться с задержкой, пока мы работаем над полным устранением проблемы. Кроме того, некоторые сервисы продолжают обрабатывать накопившиеся события. Хотя большинство операций восстановлено, при запуске новых инстансов по-прежнему возникает повышенное количество ошибок. Мы продолжаем работать над устранением проблемы. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с доступом к конечным точкам сервиса, рекомендуем очистить кеш DNS», — говорится в заявлении Amazon Web Services.

Точные сроки полноценного восстановления работы сервисов пока не сообщались.

