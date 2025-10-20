Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 14:12

Сбой у Amazon, Snapchat, Zoom 20 октября: что известно, когда восстановят

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня, 20 октября, произошел глобальный сбой на облачной платформе Amazon Web Services, который повлиял на работу онлайн-сервисов Snapchat, Zoom, Reddit, Epic Games, Fortnite, Duolingo, а также на собственные продукты Amazon — Alexa и Prime Video. Что об этом известно, когда заработают сайты?

Что известно о сбое у Amazon 20 октября

В понедельник, 20 октября, платформа Amazon Web Services столкнулась с масштабным сбоем, из-за чего у пользователей перестали работать Snapchat, Roblox, Fortnite, Verizon, сервис видеосвязи Zoom, ИИ-стартап Perplexity, голосовой ассистент Amazon Alexa, мессенджер Signal, Airtable, Canva, Duolingo, игровые серверы Fortnite, приложение McDonald`s и другие.

По данным BBS, на фоне сбоя на облачной платформе Amazon Web Services поступают тысячи жалоб от клиентов банка Lloyds и его дочерних компаний Halifax и Bank of Scotland. Пользователи отмечают, что не могут войти в приложения, а также провести оплату по картам.

Согласно данным Downdetector, число жалоб начало расти после 10:00 по московскому времени и на настоящий момент достигает нескольких десятков тысяч. Сообщения о неполадках поступают из разных стран, в том числе из России. Проблемы концентрируются в основном в одном из крупнейших дата-центров AWS, расположенном в Северной Вирджинии, который является ключевым узлом для глобального интернета.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Amazon подтвердил «повышенный уровень ошибок и задержек для нескольких сервисов AWS» в регионе US-EAST-1 (Северная Вирджиния). В компании утверждают, что смогли найти причину сбоев и уже работают над восстановлением нормальной работы систем.

«Основная проблема с DNS была полностью устранена, и большинство операций в сервисах AWS теперь выполняются в штатном режиме. Некоторые запросы могут обрабатываться с задержкой, пока мы работаем над полным устранением проблемы. Кроме того, некоторые сервисы продолжают обрабатывать накопившиеся события. Хотя большинство операций восстановлено, при запуске новых инстансов по-прежнему возникает повышенное количество ошибок. Мы продолжаем работать над устранением проблемы. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с доступом к конечным точкам сервиса, рекомендуем очистить кеш DNS», — говорится в заявлении Amazon Web Services.

Точные сроки полноценного восстановления работы сервисов пока не сообщались.

Читайте также:

Маньяк-кукольник Москвин написал мемуары: что рассказал, любовь к могилам

Магнитные бури сегодня, 20 октября: что завтра, обострение заболеваний

Королевская семья Британии: последние новости, онкологический кошмар Кейт

сбои
Amazon
Zoom
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма получил срок за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.