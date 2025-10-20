Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 20 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Хабаровском крае, на Сахалине и в других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят доступ в Сеть?

Где в РФ не работает мобильный интернет 20 октября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 20 октября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что не могут пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, а также загрузить файлы в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 20 октября поступило от пользователей МТС. Порядка 14% жалоб об отсутствии связи приходятся на Хабаровский край, 13% — на Сахалин и Приморский край, 11% — на Иркутскую область, 10% — на Санкт-Петербург, 9% — на Москву, 6% — на Амурскую область, 2% — на Бурятию и Краснодарский край, 3% — на Якутию и Ростовскую область, 2% — на Пермский край и Московскую область, 1% — на Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатский и Красноярский края, Самарскую, Свердловскую, Ульяновскую и Омскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Нижегородской, Ростовской и Самарской областей.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 20 октября

Отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Подобные меры связаны с обеспечением безопасности россиян, и этим нельзя пренебрегать, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

16 октября особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Татарстана, Мордовии, Воронежской, Самарской и Пензенской областей.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

По данным Минобороны РФ, российские силы ПВО в ночь на 20 октября уничтожили семь украинских беспилотников, три из которых были сбиты над территорией Крыма, два — над Брянской областью и по одному — над территориями Липецкой и Ульяновской областей.

Как пользоваться интернетом в период сбоев, можно ли вернуть деньги за тариф

В периоды ограничений по договоренности с Минцифры РФ операторы связи обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России. Белый список сайтов регулярно пополняется.

Полноценную работу мобильного интернета операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

Чтобы получить перерасчет абонентской платы за тариф, пользователь должен самостоятельно зафиксировать факт сбоя в работе мобильного интернета и обратиться к оператору с заявлением о возврате средств.

