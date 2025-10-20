Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:30

Ловля леща и плотвы в Подмосковье: куда поехать в октябре

Ловля леща и плотвы в Подмосковье: куда поехать в октябре Ловля леща и плотвы в Подмосковье: куда поехать в октябре Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осень — золотая пора для рыболова, а рыбалка в октябре на леща и плотву дарит особое удовольствие. Октябрь манит рыболовов своей стабильностью: вода охлаждается, рыба жадно кормится, готовясь к зиме, и клев длится часами без суеты лета. Вода становится прозрачной, природа окрашивается в яркие краски, а рыба, готовясь к зиме, активно питается. Для любителей рыбалки на леща и плотвы это лучшее время, чтобы отправиться за трофейными экземплярами. Подмосковье с его богатой сетью водоемов предоставляет для этого все возможности, а следом за октябрем не менее увлекательной будет и ноябрьская ловля, когда на первый план выходят хищники и особая, созерцательная осенняя рыбалка.

Почему осенняя рыбалка в Подмосковье — это отличный выбор

Подмосковье — настоящий рай для рыболова. Регион богат разнообразными водоемами: от величественных водохранилищ до тихих лесных рек и озер. Многие из них богаты рыбой, включая желанных для любого рыболова леща и плотву. Эти виды широко распространены в местных водах и именно осенью проявляют наибольшую активность: эти мирные рыбы любят илистое дно и травянистые заводи, а осенью они особенно активны, набирая вес и обещая уловы от полкило до нескольких килограммов! Октябрьская рыбалка в Подмосковье на леща и плотву хороша тем, что летняя жара и цветение воды уже позади. Рыба сбивается в большие стаи и концентрируется на определенных участках, что позволяет, найдя уловистую точку, насладиться действительно богатым уловом.

Кроме того, рыбалка в Подмосковье удобна из-за развитой инфраструктуры: трассы позволяют быстро добраться до нужного места, а обустроенные локации спасают в непогоду. Но давайте во всем разберемся детально.

Перспективные водоемы: реки, водохранилища и платники

Выбор места — половина успеха в осенней рыбалке на плотву и леща. Эти виды уходят с мелководий и предпочитают держаться на глубине.

Платные локации для рыбалки

Если ваша цель — комфорт и гарантированный улов, обратите внимание на платные водоемы. Их преимущество в ухоженной территории, развитой инфраструктуре (беседки, мангалы, аренда снастей) и целенаправленном зарыблении, что значительно повышает шансы на успех. А еще тут нет очередей, есть домики и аренда лодок, плюс рыба здесь приучена к прикормке, что повышает шансы на богатый улов даже для начинающих. Среди популярных баз есть разные варианты — выберите свой.

  • В районе поселка Поливаново (41 км Симферопольского шоссе) есть естественный проточный водоем в березовой роще — легендарное место с рестораном и домиками у берега.

  • В деревне Прудцы (Дмитровское шоссе, 70 км от МКАД) рыбалка ведется на двух прудах фермерского хозяйства — вариант с отличным клевом, где снасти можно взять в аренду.

  • База для трофейной охоты в Лотошинском районе, деревня Кушелово (Новорижское шоссе, 126 км от Москвы) — хозяйство состоит из нескольких прудов: лови, где хочешь!

Рыбалка в Подмосковье в октябре: лучшие места на леща и плотву Рыбалка в Подмосковье в октябре: лучшие места на леща и плотву Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бесплатные водоемы

Здесь, перефразируя крылатую фразу, комфорт рыбака — дело рук самого рыбака. Вместо домиков — своя, родная, палатка, рыба может быть капризнее сородичей на платной локации, однако и тут есть свои несомненные плюсы. Главное — выбрать свое место под осенним солнцем.

Пироговское водохранилище. Здесь частенько можно встретить солидные особи леща и бодрую плотву, они особенно заметны на участках, глубина которых превосходит четыре метра.

  • Реки Москва, Ока, Пахра. Стоит искать на поворотах с резким увеличением глубины, у ям, свалов и затопленных с корнями деревьев и кустов. На Пахре, например, стаи леща активно перемещаются по руслу, и важно быть готовым к смене места.

  • Три популярных искусственных водоема: Можайское, Истринское и Озернинское. Отличные варианты для рыбалочки как с лодки, так и с берега, к примеру, на фидер или же на любимую многими рыболовами удочку с поплавком. Эти водоемы известны своими глубинами и стабильным клевом.

  • Клязьминский искусственный водоем. В нем ловится окунь, плотва, ерш, подлещик и сам лещ. Для успеха лучше выбрать менее людные места, например вблизи деревни Троицкое или Сорокино.

Осенние повадки леща и плотвы: где искать рыбу в холодной воде

С похолоданием воды до 8–10 градусов поведение рыбки кардинально меняется. Лещик и мелкие карпики кучкуются, сбиваясь в крупные стаи, и, как правило, уходят на более глубокие участки, где вода расстается с накопленным за лето теплом без спешки. Лещ во втором месяце осени занимает прирусловые глубины, ямы и нижние части бровок, покидая их лишь изредка. Его клев лучше всего проявляется в безветренные дни с рассвета и до 13–14 часов, тогда как вечерняя активность может почти отсутствовать. Плотва также придерживается глубины, но может встречаться на участках с переменным рельефом дна, часто активна на рассвете и закате.

Подготовка к осенней рыбалке на леща должна быть особенно тщательной. Изучите карты глубин выбранного водоема, будьте готовы к частой смене точек в поисках кормящейся стаи и обязательно берите с собой запас термобелья и непромокаемой одежды — погода в середине осени переменчива.

Снасти и прикормка для успешной ловли в октябре Снасти и прикормка для успешной ловли в октябре Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снасти и прикормка для успешной ловли в октябре

Прозрачная вода и осторожная, пугливая рыба диктуют свои условия. Оснастка у любителя или профессионала пусть лучше будет деликатной и незаметной по максимуму.

Для поимки на дальней дистанции идеально подходит матчевый инструмент со скользящим поплавком. Удилище длиной около 4 метров с тестом до 30–40 г оснащается безынерционной катушкой с леской диаметром 0,16–0,20 мм.

Для ближней дистанции можно использовать болонское или маховое удилище длиной 5–6 метров с тонкой леской сечением 0,12–0,15 мм.

Главное правило осенней прикормки — меньше калорий и ароматики, больше животных компонентов.

Состав: основу могут составлять сухари, жмых и земля. Земля не только создает муть, но и снижает питательность смеси, не позволяя рыбе быстро насытиться.

Животная составляющая: обязательно добавьте мотыля и опарыша. На 5–6 кг сухой основы можно добавить 200 г мотыля и стакан опарыша.

Ароматика: от сильных летних ароматов стоит отказаться. В холодной воде хорошо работают натуральные запахи вроде чабреца или полностью без ароматизаторов.

Кого еще можно поймать в Подмосковье осенью

Октябрьская рыбалка в Подмосковье радует не только лещом и плотвой. В это время активно себя ведут хищники: начинается осенний жор щуки, которую успешно ловят на спиннинг и кружки, клюет окунь и судак. Попадаются налим, язь и голавль. Так что, отправляясь за мирной рыбой, всегда имейте про запас снасть для хищника — сюрприз возможен в любой момент.

Кого еще можно поймать в Подмосковье осенью Кого еще можно поймать в Подмосковье осенью Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советы бывалых рыболовов

Главный принцип осенней рыбалки на плотву и леща — быть гибким и наблюдательным. Не бойтесь менять место, если в течение часа — двух нет поклевок. Рыбалка в октябре на плотву требует терпения, но и щедро за него награждает. Помните, что стая рыбы сейчас очень мобильна. Используйте более тонкие снасти, чем летом, и не перекармливайте точку. И, конечно, получайте удовольствие от единения с осенней природой — это не менее ценный улов, чем самая крупная рыба.

Отличная рыбалка в октябре на леща ждет тех, кто хорошо подготовится. Подмосковные водоемы полны рыбы, а осенняя прохлада и яркие пейзажи создают неповторимую атмосферу для настоящего ценителя рыбной ловли. Клюет не только лещ и плотва, но и хищник, делая осеннюю рыбалку в Подмосковье разнообразной и увлекательной. Собирайте снасти, изучайте карты и отправляйтесь на водоемы — трофейный лещ и бойкая плотва ждут вас.

Ранее мы рассказывали, как выбрать правильную теплую экипировку для зимней рыбалки.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
