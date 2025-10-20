Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:12

Психиатр оценил поведение Пенкина, устроившего хаос в новосибирском отеле

Психиатр Шуров назвал пиаром историю Пенкина о разорванном во сне матрасе

Сергей Пенкин Сергей Пенкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

История заслуженного артиста России Сергея Пенкина о разорванном во сне матрасе является пиар-ходом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, действия певца не соответствуют классическим симптомам лунатизма, для которых характерен расслабленный мышечный тонус и отсутствие агрессивных действий.

Что стоит за историей Пенкина с разорванным матрасом? Кто их знает, всю эту творческую интеллигенцию, на что они способны. Какая-то смешная история. При лунатизме все-таки расслабленный мышечный тонус. Люди ничего такого не делают. Хотя было даже пару попыток, когда мужчины убивали своих жен и хотели свалить все на приступ лунатизма. Не очень я в это верю. Поэтому вся эта история больше похоже на пиар, повод напомнить о себе. Больше же новостей, связанных с творчеством, нет, — высказался Шуров.

Ранее сообщалось, что Пенкин был вынужден заплатить новосибирскому отелю 350 тысяч рублей в качестве компенсации за порванный матрас. Инцидент произошел, когда певец находился в сибирском городе на гастролях.

