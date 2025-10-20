Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста

Заслуженный артист России Сергей Пенкин не собирался пиариться на истории с порванным в отеле матрасом, заявил NEWS.ru его продюсер Вадим Колчков. Так он отреагировал на заявление психиатра Василия Шурова, который назвал историю музыканта хитрым ходом, чтобы напомнить о себе. Продюсер пояснил, что матрас до въезда Пенкина в номер уже был с дефектом.

Шурова нужно отправить сразу в психушку. Во-первых, его я не знаю. Уверен, что и Сергей [Пенкин] его не знает. Во-вторых, это никакой не лунатизм и не пиар. Уже на самом деле прояснилась ситуация. Это бракованный матрас, который был порван по шву. Мы не сторонники поднимать скандал из-за чего-то. Это произошло совершенно случайно. Наверное, отелю стоило бы уделить внимание своим матрасам. Все-таки нужно делать какую-то инспекцию, — высказался Колчков.

Он добавил, что вместе с Пенкиным совершил ошибку, оплатив компенсацию за испорченный матрас. По его словам, на это решение повлияло то, что утром музыканту необходимо было рано вылетать в Москву и не было времени на разбирательства с отелем. Он подчеркнул, что гостиница должна нести ответственность за некачественные условия размещения артиста.

Сергей Пенкин 35 лет гастролирует по России, и в его жизни было очень много матрасов. Мы не сторонники поднимать скандалы, просто решили об этом сообщить. Это немножко шутка была плюс немножко эмоции. Мы совершили ошибку, не нужно было оплачивать гостиницу. Просто вся проблема была в том, что утром Сергей рано вылетал в Москву. Некогда было заниматься разборками. Скорее всего, мы будем подавать на апелляцию, потому что, на мой взгляд, гостиница должна выплатить моральный и физический ущерб артисту, который, вместо того чтобы спать ночью перед ранним вылетом, был вынужден ждать, пока номер уберут от перьев, — резюмировал Колчков.

Ранее Шуров заявил, что история Пенкина о разорванном во сне матрасе является пиар-ходом. По его словам, действия певца не соответствуют классическим симптомам лунатизма, для которых характерен расслабленный мышечный тонус и отсутствие агрессивных действий.