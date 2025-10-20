Пенкин во сне проткнул отельный матрас за 350 тысяч рублей Пенкин случайно порвал матрас и устроил хаос в новосибирском отеле

Заслуженный артист России Сергей Пенкин был вынужден заплатить новосибирскому отелю 350 тысяч рублей в качестве компенсации за порванный матрас, сообщает MK.RU. Инцидент произошел, когда он находился в сибирском городе на гастролях.

После концерта у меня был выходной. Уставший после многочисленных переездов, я так крепко уснул, что незаметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями, — рассказал он.

По словам Пенкина, мгновенно вся комната и он сам оказались в слое перьев. Горничной, по признанию шоумена, пришлось убираться все ночь.

