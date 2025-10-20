Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 09:47

Пенкин во сне проткнул отельный матрас за 350 тысяч рублей

Пенкин случайно порвал матрас и устроил хаос в новосибирском отеле

Сергей Пенкин Сергей Пенкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный артист России Сергей Пенкин был вынужден заплатить новосибирскому отелю 350 тысяч рублей в качестве компенсации за порванный матрас, сообщает MK.RU. Инцидент произошел, когда он находился в сибирском городе на гастролях.

После концерта у меня был выходной. Уставший после многочисленных переездов, я так крепко уснул, что незаметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями, — рассказал он.

По словам Пенкина, мгновенно вся комната и он сам оказались в слое перьев. Горничной, по признанию шоумена, пришлось убираться все ночь.

Тем временем руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) должен направить часть денежных средств со своих концертов на нужды специальной военной операции. По его словам, исполнителю необходимо проявить уважение к защитникам страны.

До этого певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) на мероприятии в честь дня рождения МУЗ-ТВ призналась, что испытывает особые чувства к певцу Сергею Лазареву и назвала его своим крашем. Она охарактеризовала коллегу как привлекательного и одаренного артиста, подчеркнув его выдающиеся личные качества.

