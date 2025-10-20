Погода в Москве во вторник, 21 октября: ждать ли сильных дождей и грозы

В Москве и Московской области завтра, 21 октября, ожидаются дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 21 октября

В Москве завтра, 21 октября, в дневное время столбики термометров не поднимутся выше +6 градусов.

«21 октября будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Температура в Москве ночью — от +2 до +4 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. Днем небольшой дождь. Температура днем в Москве — от +4 до +6 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение всей недели в российской столице ожидаются дожди.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Во вторник балканский циклон усилит свое влияние на погоду Центральной России. Пасмурно, дождливо (особенно в сумерках и утром). Ночью — от +3 до +6 градусов, днем — от +6 до +9 градусов. Неделя ожидается по-октябрьски ненастной и относительно теплой — каждый день будет накрапывать небольшой дождь. Снега, заморозков и гололедицы не будет», — рассказал он.

По информации метеорологических центров, во вторник, 21 октября, дневная температура воздуха составит +5 градусов. Ночью температура сохранится на уровне +3 градусов. Небо в течение всего дня будет затянуто облаками, временами пройдут небольшие дожди. Вероятность осадков в утренние и дневные часы оценивается как очень высокая. Ветер будет северо-восточным, его скорость ожидается умеренной, около 3–8 м/с, что усилит ощущение осенней прохлады. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит около 748–749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха останется повышенной на протяжении всех суток, достигая 85–94%, создавая характерную для этого времени года сырую и промозглую атмосферу.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 21 октября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 октября в Санкт-Петербурге столбики термометров в ночные часы опустятся до 0 градусов.

«21 октября будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура ночью — от +2 до +4 градусов, в окрестностях местами до 0 градусов. Днем — от +6 до +8 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным метеоцентров, в Северной столице температурный режим в течение суток будет довольно прохладным. Ночью столбики термометров покажут около +2–4 градусов. Днем воздух прогреется до +7–8 градусов, однако из-за влияния ветра и повышенной влажности ощущаться это будет как +3–5 градусов. Небо в течение всего дня будет покрыто облаками, хотя в дневные часы возможны некоторые прояснения. Вероятность дождя является крайне низкой. Атмосферное давление будет стабильным и составит около 761 миллиметра ртутного столба, что близко к нормальным значениям. Ветер ожидается южного направления, его скорость будет умеренной, около 2–5 м/c.

