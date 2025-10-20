В Госдуме оценили инициативу о праве голоса отца при аборте Депутат Останина: нужно обсудить последствия идеи о праве голоса отца при аборте

Нужно обсудить все возможные последствия идеи о праве голоса отца при аборте, считает депутат Госдумы Нина Останина. В разговоре с «Москвой 24» парламентарий подчеркнула, что слышала о данной инициативе, но пока еще ее не видела. По ее мнению, именно семья должна принимать решение, как поступать с беременностью.

Я слышала о данной инициативе, но не видела ее. <…> Подобные последствия принятия этой инициативы необходимо тоже обсуждать. Именно семья, не РПЦ, решает, как поступать с беременностью, — подчеркнула депутат.

Она добавила, что обсуждение вопросов предоставления отцу права влиять на решение об аборте преждевременно. Останина напомнила, что медицинское сообщество еще не пришло к единому выводу относительно статуса эмбриона как полноценного человеческого существа.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что призыв священника из Екатеринбургской епархии Михаила Попова не запрещать аборты представляет собой его личное мнение. По его словам, официальная позиция Русской православной церкви по этому вопросу изложена в документе «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия».