16 октября 2025 в 13:07

Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина расстрелял из травматического пистолета пьяного охранника магазина в Ленинградской области, сообщает «МК в Питере». По данным полиции, дебошира госпитализировали с ранением.

В продуктовом придорожном магазине 37-летний нетрезвый сотрудник охраны стал запугивать кассиров, после чего устроил драку с работником склада. Позже нарушитель порядка покинул помещение и на улице поссорился с 35-летним прохожим, который и применил против хулигана оружие ограниченного поражения.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 52-летнего мужчину, который ночью открыл огонь по кафе на улице Александра Грина. Как сообщили правоохранители, местный житель из хулиганских побуждений выстрелил в сторону заведения, повредив стекло и холодильник. Пострадавших нет.

