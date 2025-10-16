Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина

Мужчина расстрелял из травматического пистолета пьяного охранника магазина в Ленинградской области, сообщает «МК в Питере». По данным полиции, дебошира госпитализировали с ранением.

В продуктовом придорожном магазине 37-летний нетрезвый сотрудник охраны стал запугивать кассиров, после чего устроил драку с работником склада. Позже нарушитель порядка покинул помещение и на улице поссорился с 35-летним прохожим, который и применил против хулигана оружие ограниченного поражения.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 52-летнего мужчину, который ночью открыл огонь по кафе на улице Александра Грина. Как сообщили правоохранители, местный житель из хулиганских побуждений выстрелил в сторону заведения, повредив стекло и холодильник. Пострадавших нет.