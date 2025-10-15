Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:43

В Ленобласти дети разрезали одежду шестилетнему ребенку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области трое детей 10–12 лет силой удержали шестилетнего ребенка на детской площадке и изрезали его одежду, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Нож, которым был нанесен ущерб, после инцидента закопали в песочнице. Личности агрессивных детей и обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее в Свердловской области группа девятиклассниц избила ногами свою бывшую одноклассницу. Полиция установила личности всех участниц инцидента после того, как видеозапись издевательств над 16-летней учащейся техникума распространилась в местных чатах.

До этого подростки жестоко избили девочку в поселке Артышта в Кемеровской области. Очевидцы сняли на видео, как школьники окружили жертву и начали бить. В региональном управлении МВД пока не комментировали инцидент. Какие травмы получила несовершеннолетняя, также не раскрывается.

В Воронеже группа подростков также избила двух девочек. Инцидент произошел во дворе на улице Минской. Школьниц 11 и 14 лет били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор. Их доставили в больницу.

нападения
издевательства
дети
Ленинградская область
