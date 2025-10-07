Толпа подростков жестоко избила российскую школьницу

Толпа подростков жестоко избила девочку в поселке Артышта Кемеровской области, сообщает портал VSE42.RU. Очевидцы сняли на видео, как школьники окружили ее и начали наносить удары. В региональном ГУ МВД пока не комментировали инцидент. Какие травмы получила несовершеннолетняя также не раскрывается.

Накануне в городе Ивдель Свердловской области было обнаружено тело 14-летней школьницы. Девочка могла подвергаться травле в школе, однако мать погибшей опровергает эту информацию, заявляя, что следователи не сообщали ей о каких-либо фактах издевательств.

Ранее в Воронеже группа подростков избила двух девочек. Инцидент произошел во дворе на улице Минской. Школьниц 11 и 14 лет били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор. Их доставили в больницу.

До этого в Саратове экс-сотрудник полиции устроил ночной погром частного дома, пытаясь найти свою жену. Мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, пробрался на участок на Огородной улице, разбил машину и бросал кирпичи в окна. Внутри находились женщина и ее несовершеннолетняя дочь.