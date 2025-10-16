Теща уличила зятя в надругательстве над маленьким сыном В Ленобласти мужчину заподозрили в надругательстве над маленьким сыном

Во Всеволожском районе Ленинградской области 54-летнего мужчину заподозрили в надругательстве над четырехлетним сыном, сообщает 47news. Поводом для проверки стало заявление его 75-летней свекрови, обратившейся в полицию Кудрово.

По информации СМИ, подозреваемый самостоятельно явился в Следственный комитет для дачи объяснений. После проведенной беседы он был отпущен, однако в настоящее время решается вопрос об его аресте. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

