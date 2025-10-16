Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:54

Теща уличила зятя в надругательстве над маленьким сыном

В Ленобласти мужчину заподозрили в надругательстве над маленьким сыном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Всеволожском районе Ленинградской области 54-летнего мужчину заподозрили в надругательстве над четырехлетним сыном, сообщает 47news. Поводом для проверки стало заявление его 75-летней свекрови, обратившейся в полицию Кудрово.

По информации СМИ, подозреваемый самостоятельно явился в Следственный комитет для дачи объяснений. После проведенной беседы он был отпущен, однако в настоящее время решается вопрос об его аресте. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Москве суд приговорил к 16 годам лишения свободы мужчину за изнасилование восьмилетней девочки в гостинице. Преступник, будучи пьяным, запер дверь и совершил насильственные действия. Его признали виновным по четырем статьям.

До этого мигрант из Таджикистана попытался изнасиловать 19-летнюю девушку в городе Новая Ладога Ленинградской области. Неработающий 25-летний мужчина настиг ее за углом дома, однако местная жительница смогла дать отпор. Правоохранительные органы арестовали подозреваемого на следующий день и поместили в ИВС. Отмечается, что иностранец состоял на миграционном учете с 2022 года.

Ленинградская область
педофилы
дети
изнасилования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.