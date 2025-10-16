«Только предлог»: энергетик о требовании США к Индии не закупать нефть в РФ Энергетик Юшков: Трампу на самом деле не выгоден отказ Индии от нефти из РФ

Президенту США Дональду Трампу на самом деле не выгоден отказ Индии от российской нефти, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, это привело бы к краткосрочному сокращению добычи энергоресурсов в РФ, что вызвало бы дефицит на мировом рынке и рост цен.

Если бы Индия, например, отказалась от российской нефти, то Москва могла бы на какое-то время сократить добычу, пока не нашла бы новый рынок сбыта, в частности, не увеличила бы поставки в Китай. На это время мы бы сократили добычу, а значит на мировом рынке образовался бы дефицит и рост цен. Для США это было бы невыгодно, потому что они сами являются нетто-импортером нефти. Поэтому здесь Трамп и не хочет, чтобы Индия отказывалась от российских энергоресурсов , — пояснил Юшков.

Он отметил, что Вашингтон использует энергоресурсы РФ в качестве предлога для давления на Нью-Дели и Пекин с целью заключения выгодных для США торговых сделок. По его словам, ни Индия, ни Китай в конечном итоге не откажутся от покупки российской нефти.

Мы видим, что Трамп продолжает давить на Индию и постепенно переключается на Китай, заявляя, что хочет их отказа от энергоресурсов из РФ. Он считает, что таким образом убивает сразу двух зайцев. С одной стороны, он давит на Россию, угрожая ей потерей рынка сбыта и доходов. С другой стороны, он давит на Индию и Китай, прекрасно понимая, что они не откажутся от российской нефти. Он использует ее как предлог для давления, чтобы они согласились на невыгодные для себя условия по общей торговой сделке с США, — пояснил Юшков.

Ранее сообщалось, что Индия планирует сокращение закупок российской нефти под давлением администрации США. Ряд индийских нефтеперерабатывающих предприятий уже начал подготовку к уменьшению импортных поставок из России.