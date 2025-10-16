Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:25

«Только предлог»: энергетик о требовании США к Индии не закупать нефть в РФ

Энергетик Юшков: Трампу на самом деле не выгоден отказ Индии от нефти из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенту США Дональду Трампу на самом деле не выгоден отказ Индии от российской нефти, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, это привело бы к краткосрочному сокращению добычи энергоресурсов в РФ, что вызвало бы дефицит на мировом рынке и рост цен.

Если бы Индия, например, отказалась от российской нефти, то Москва могла бы на какое-то время сократить добычу, пока не нашла бы новый рынок сбыта, в частности, не увеличила бы поставки в Китай. На это время мы бы сократили добычу, а значит на мировом рынке образовался бы дефицит и рост цен. Для США это было бы невыгодно, потому что они сами являются нетто-импортером нефти. Поэтому здесь Трамп и не хочет, чтобы Индия отказывалась от российских энергоресурсов , — пояснил Юшков.

Он отметил, что Вашингтон использует энергоресурсы РФ в качестве предлога для давления на Нью-Дели и Пекин с целью заключения выгодных для США торговых сделок. По его словам, ни Индия, ни Китай в конечном итоге не откажутся от покупки российской нефти.

Мы видим, что Трамп продолжает давить на Индию и постепенно переключается на Китай, заявляя, что хочет их отказа от энергоресурсов из РФ. Он считает, что таким образом убивает сразу двух зайцев. С одной стороны, он давит на Россию, угрожая ей потерей рынка сбыта и доходов. С другой стороны, он давит на Индию и Китай, прекрасно понимая, что они не откажутся от российской нефти. Он использует ее как предлог для давления, чтобы они согласились на невыгодные для себя условия по общей торговой сделке с США, — пояснил Юшков.

Ранее сообщалось, что Индия планирует сокращение закупок российской нефти под давлением администрации США. Ряд индийских нефтеперерабатывающих предприятий уже начал подготовку к уменьшению импортных поставок из России.

нефть
Россия
Индия
США
Китай
