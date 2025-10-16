Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:09

В Индии хотят сократить импорт российской нефти после заявления Трампа

Reuters: Индия готовится к сокращению импорта нефти из России под давлением США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индия планирует сокращение закупок российской нефти под давлением администрации США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Согласно данным издания, ряд индийских нефтеперерабатывающих предприятий уже начали подготовку к уменьшению импортных поставок из России.

Три источника агентства подтвердили информацию о готовящихся ограничениях. По данным журналистов, в Вашингтоне считают, что сокращение российского нефтяного экспорта приблизит установление мира на Украине.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил об уверенности в сохранении энергетического партнерства с Индией. Данное заявление прозвучало в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о возможном отказе Дели от приобретения российской нефти.

Кроме того, представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что политика импорта энергоресурсов формируется исходя из приоритета защиты интересов национальных потребителей. Эта позиция была озвучена в связи с заявлением американского лидера о предполагаемой готовности Индии прекратить закупки нефти у России.

Индия
Россия
США
нефть
