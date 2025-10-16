Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:14

Студенты посоревнуются за денежный приз при создании чат-ботов для MAX

MAX и VK Education запустили хакатон для студентов вузов по созданию чат-ботов

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

MAX и VK Education запустили хакатон, приглашая студентов российских вузов к разработке чат-ботов и мини-приложений для национального мессенджера, говорится в сообщении пресс-службы платформы, поступившем в распоряжение NEWS.ru. Организаторы обещают победителям не только денежные призы, но и ценную поддержку от VK для внедрения их решений.

К участию в соревновании приглашают учащихся очной формы обучения любых специальностей. Хакатон пройдет в несколько этапов, причем все, кроме финального, состоятся в онлайн-формате. Желающим принять участие необходимо зарегистрировать команду из двух или трех человек. Затем конкурсанты пройдут отборочное тестирование.

Успешно прошедшие отбор студенты выберут одно из трех тематических направлений для создания своих чат-ботов или мини-приложений, ориентированных на платформу MAX. Среди предложенных направлений — цифровизация, социальный трек и повышение эффективности.

Организаторы установили общий призовой фонд в размере 3 миллионов рублей. В каждом из трех направлений команды-победители получат 500 тыс. рублей за первое место. Командам, занявшим второе место, вручат 300 тыс. рублей, а за третье место предусмотрено 200 тыс. рублей. Торжественная церемония награждения победителей хакатона состоится в Москве 30 ноября.

Ранее стало известно, что средний суточный охват MAX в октябре достиг 18,2 млн пользователей. В мессенджере успели зарегистрироваться более 45 млн человек.

