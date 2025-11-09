Сильный снегопад почти парализовал работу аэропорта Астаны

Рейсы из Астаны задерживаются из-за сильного снегопада, который обрушился на столицу Казахстана, заявили в пресс-службе авиакомпании Air Astana. Пассажирам порекомендовали проверять статус рейса на официальном сайте авиаперевозчика перед выездом в аэропорт.

Авиакомпания Air Astana сообщает, что рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Проверяйте статус вашего рейса на сайте, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что летевший из Благовещенска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижневартовске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Мужчину доставили в окружную клиническую больницу, его жизни ничего не угрожает.

До этого пассажиры рейса Анталья — Москва авиакомпании «Азур Эйр» пожаловались, что перелет в Россию задержали на сутки. Пройдя на посадку, люди узнали, что борт неисправен. В итоге туристы покинули самолет, а рейс представители авиакомпании перенесли на утро следующего дня.