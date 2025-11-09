Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 13:07

Названы самые редкие клички столичных кошек

В октябре самыми редкими кличками кошек Москвы стали Наполеон и Виталик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми редкими кличками кошек, хозяева которых обратились в государственные ветеринарные клиники Москвы в октябре, стали Степашка, Персей, Наполеон, Паскаль, Бамбуля, Василек и Виталик, рассказали ТАСС в столичном комитете ветеринарии. Также на прием к специалистам поступали питомцы, названные как литературные и мифические персонажи — Д'Артаньян и Персефона.

В октябре 2025 года госветклиники столицы посетили кошки с кличками: Степашка, Персей, Наполеон, Паскаль, Бамбуля, Василек, Виталик, — сказано в сообщении.

Гостями клиник также стали кошки с такими необычными кличками, как Делориан, Зимбабве, Лакшми, Мотилиум и Обсидиан. Хозяева называют домашних животных и забавными кличками, например Колобашка, Пузырик, Пуфик, Сердечко, Услада.

Кроме того, в комитете рассказали и о необычных кличках собак. В их число вошли Баунти, Биткоин, Майбах, Забава Путятична, Зевс, Сумрак, Танго и Тиграна.

Психолог Александра Михеичева ранее заявила, что домашние животные могут служить своеобразным «посредником» в отношениях, создавая теплую атмосферу в семье. По ее словам, питомцы приносят радость, способствуют эмоциональному контакту, снижают напряжение и помогают всем членам семьи заботиться друг о друге.

Москва
кошки
ветеринары
животные
