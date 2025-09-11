Психолог объяснила, как домашние животные влияют на атмосферу в семье Психолог Михеичева: кошки и собаки поддерживают атмосферу тепла в семье

Домашние животные могут играть роль своеобразного «посредника» в отношениях и поддерживать атмосферу тепла в семье, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, питомцы становятся источником радости и эмоционального контакта, помогают снизить напряжение и способствуют совместной заботе.

Животное становится «третьим» в отношениях: оно дарит тепло, задает ритм заботы, объединяет партнеров общими делами. Кошка или собака могут смягчить напряжение в доме, помочь снять стресс, стать источником радости и эмоционального контакта, — отметила Михеичева.

Она добавила, что научные исследования подтверждают положительное влияние питомцев на устойчивость семьи к стрессу и качество отношений в целом. Более того, по ее словам, в экономических исследованиях наличие кошки или собаки связывается с ростом субъективного благополучия, сопоставимым с дополнительным доходом или даже заключением брака. При этом психолог подчеркнула, что домашние животные не решают глубинных проблем внутри пары.

Животное может стать местом проекции — на него переносятся нежность, злость, недосказанность, которые трудно выразить партнеру. Иногда это помогает снизить накал, но не заменяет работу над отношениями, — пояснила Михеичева.

