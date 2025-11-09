Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 13:12

Путин соберет Совбез после встречи с президентом одной страны

Путин на следующей неделе проведет встречу с Токаевым и соберет совещание СБ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Telegram-канал «Вести». В планах российского лидера также запланировано проведение совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Тема мероприятия не уточняется. Также на данный момент стороны не анонсировали тему переговоров Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Ранее лидер Казахстана выразил готовность организовать на своей территории возможные мирные переговоры между Россией и Украиной. Он допустил также возможность установления режима прекращения огня между конфликтующими сторонами.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в комментарии для NEWS.ru подтвердил, что Астана может стать площадкой для встречи президентов России и США. Политолог сослался на предыдущий опыт Казахстана по организации переговоров по сирийскому урегулированию. Он отметил потенциальное участие Токаева в таком саммите, но выразил мнение, что Владимир Путин и Дональд Трамп не требуют посреднических услуг для прямого диалога.

