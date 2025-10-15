Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 14:30

Мессенджер MAX установил рекорд по суточному охвату

Аудитория мессенджера MAX превысила 45 млн пользователей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Средний суточный охват мессенджера MAX в октябре достиг 18,2 млн пользователей, а рекордные показатели зафиксированы 7 и 10 октября — более 21 млн человек, сообщили в пресс-службе сервиса. В приложении зарегистрировались более 45 млн пользователей.

С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 3 млрд сообщений и совершили 700 млн звонков. В конце августа пользователям MAX стали доступны видеокружки. С 29 августа было отправлено более 20 миллионов видеосообщений, чаще всего ими делились пользователи до 17 лет. Количество каналов в MAX превысило 11 тыс.

Ранее МАХ ввел для авторов счетчик просмотров и анонсировал появление функции оформления цитат из постов. Теперь пользователи могут делиться прямыми ссылками на контент и скрывать публикации с маркировкой 16+.

До этого российские операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру MAX для абонентов тарифов с неограниченным трафиком на подобные приложения. Пользователи смогут бесплатно звонить, обмениваться сообщениями и использовать другие функции без расхода основного интернет-пакета.

MAX
мессенджеры
пользователи
аудитория
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как дополнительно защитить здоровье нации
Белоусов раскрыл условие для соблюдения ограничений по ДСНВ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.