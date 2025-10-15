Мессенджер MAX установил рекорд по суточному охвату

Средний суточный охват мессенджера MAX в октябре достиг 18,2 млн пользователей, а рекордные показатели зафиксированы 7 и 10 октября — более 21 млн человек, сообщили в пресс-службе сервиса. В приложении зарегистрировались более 45 млн пользователей.

С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 3 млрд сообщений и совершили 700 млн звонков. В конце августа пользователям MAX стали доступны видеокружки. С 29 августа было отправлено более 20 миллионов видеосообщений, чаще всего ими делились пользователи до 17 лет. Количество каналов в MAX превысило 11 тыс.

Ранее МАХ ввел для авторов счетчик просмотров и анонсировал появление функции оформления цитат из постов. Теперь пользователи могут делиться прямыми ссылками на контент и скрывать публикации с маркировкой 16+.

До этого российские операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру MAX для абонентов тарифов с неограниченным трафиком на подобные приложения. Пользователи смогут бесплатно звонить, обмениваться сообщениями и использовать другие функции без расхода основного интернет-пакета.