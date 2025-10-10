У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности

Мессенджер МАХ ввел для авторов счетчик просмотров и анонсировал скорое появление функции оформления цитат из постов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Пользователи уже сейчас могут делиться прямыми ссылками на контент и скрывать чувствительные публикации.

Все нововведения доступны в последней версии приложения. Для скрытия материалов с маркировкой 16+ необходимо активировать опцию «Контент» в настройках приватности. После ее включения такой контент перестанет отображаться в ленте, поиске и пересылках. Для активации функции нужно выбрать вкладку «Безопасный режим», нажать кнопку «Контент» и выбрать предпочтительный режим показа — «Весь» или «Безопасный».

Ранее российские операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру MAX для абонентов тарифов с неограниченным трафиком на подобные приложения. Пользователи смогут бесплатно звонить, обмениваться сообщениями и использовать другие функции без расхода основного интернет-пакета.