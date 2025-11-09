Власти Турина отменили мероприятие, посвященное России и борьбе с насаждением антироссийских настроений, сообщил в соцсети Х его организатор писатель и публицист Анджело д'Орси. По его словам, речь идет о лекции «Русофильство и русофобия — правда».

Моя лекция неоправданно отменена. <…> И даже не узнав о содержании лекции, не совсем демократично заставили меня молчать во имя демократии, проводницей которой якобы является Европа, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает широкий спектр мер для защиты прав граждан, столкнувшихся с депортацией из Латвии. В числе возможных шагов — политические заявления, обращения в международные суды и санкции против республики.

До этого народный артист России Сергей Безруков заявил, что уничижительное отношение ко всему русскому стало модным на Западе. Актер подчеркнул, что такой подход, когда «поносят» страну, задевает и оскорбляет любого преданного Родине человека.

Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ненависть ко всему русскому навязана Италии извне, русофобия приводит к проблемам в самой республике. Она высказала мнение, что корни такого отношения к России восходят к временам Второй мировой войны.