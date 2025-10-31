Украинский шоу-бизнес взвыл от масштабов русофобии в стране Певица Приходько: давление на русскоязычных на Украине ведет к гражданской войне

Давление на русскоязычных приведет к гражданской войне на Украине, заявила украинская певица Анастасия Приходько. Так артистка отреагировала на заявление блогера Елены Мандзюк о том, что она не видит ничего плохого, в случае если ее дети изобьют русскоязычного ребенка, передает «Страна.ua».

Мне кажется, такие как Мандзюк ведут нашу страну к гражданской войне. <…> Каждый человек решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать, — высказалась Приходько.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не сможет отказаться от русофобского курса в обозримом будущем — это даже сложно представить. Он также усомнился, что в странах объединения «куда-то испарится милитаристская истерика».

Прежде Песков заявил, что в Кремле внимательно изучают разнообразные реакции в социальных сетях на новые санкционные ограничения против России. Он отметил, что анализируются как серьезные, так и ироничные оценки общественности.