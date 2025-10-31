Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 17:40

Украинский шоу-бизнес взвыл от масштабов русофобии в стране

Певица Приходько: давление на русскоязычных на Украине ведет к гражданской войне

Анастасия Приходько Анастасия Приходько Фото: Телекомпания «Интер»/РИА Новости

Давление на русскоязычных приведет к гражданской войне на Украине, заявила украинская певица Анастасия Приходько. Так артистка отреагировала на заявление блогера Елены Мандзюк о том, что она не видит ничего плохого, в случае если ее дети изобьют русскоязычного ребенка, передает «Страна.ua».

Мне кажется, такие как Мандзюк ведут нашу страну к гражданской войне. <…> Каждый человек решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать, — высказалась Приходько.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не сможет отказаться от русофобского курса в обозримом будущем — это даже сложно представить. Он также усомнился, что в странах объединения «куда-то испарится милитаристская истерика».

Прежде Песков заявил, что в Кремле внимательно изучают разнообразные реакции в социальных сетях на новые санкционные ограничения против России. Он отметил, что анализируются как серьезные, так и ироничные оценки общественности.

Украина
шоу-бизнес
певицы
мнения
русофобия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не гладили»: вдова Балабанова заявила, что при жизни он был недооценен
Вдова Балабанова высказалась о съемках ремейка фильма «Брат»
Дзюник раскрыл ранее неизвестные факты из жизни Киркорова с Пугачевой
Стали известны новые данные по отравлению в «Звездном»
В Европе набросились на главу Минобороны Бельгии из-за угроз в адрес России
Астрономы показали на Хэллоуин космическое облако в виде летучей мыши
Доллар по 50 рублей? Прогноз Банка России, пора ли продавать валюту
Савельев рассказал, когда в России появятся вертолеты-маршрутки
На Украине увидели агонию Зеленского из-за смены позиции Трампа
Умер режиссер Геральд Бежанов: причины смерти, чем известен, фильмы
В МИД ответили на попытки повлиять на политику России новыми санкциями
«Думала о разводе»: подруга Усольцевой раскрыла тайну пропажи семьи в тайге
«Трехрогую» даму с бокалом нашли в Чуйской долине
Увеличилось число погибших при ЧП с плавучим краном
Адвокат рассказала о новых правилах вступления в наследство
Боуз раскрыл хитроумный трюк Киева с окруженными районами и журналистами
RT установил огромный рупор в Москве
Разгадана многовековая загадка таинственного гула из глубин озера Сенека
Ирина Шейк предстала перед поклонниками в дерзком образе
Московским мигрантам придется платить за патенты больше остальных
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.