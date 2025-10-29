Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:27

Песков поставил жирный крест на переменах в русофобском ЕС

Песков исключил отказ ЕС от русофобии в ближайшем будущем

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз не сможет отказаться от русофобского курса в обозримом будущем — это даже сложно представить, заявил перед торжественной церемонией награждения победителей первой в истории Международной премии «Евразия», учрежденной АНО «Евразия» совместно с Россотрудничеством, представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также усомнился, что в странах объединения «куда-то испарится милитаристская истерика», передает корреспондент NEWS.ru.

Представить себе, что в обозримом будущем европейцы откажутся от своих русофобских устремлений, <…> мне не представляется это возможным, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что из страны вышлют 841 россиянина, имевшего вид на жительство, но не прошедшего тест на знание латышского языка. Преимущественно — это люди пенсионного возраста. По последним данным, в Латвии проживает около 1,8 млн человек, из которых почти 40% — русскоязычные.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий между тем назвал Латвию страной, где ярче всего проявляется русофобия. Он напомнил о принятых местными властями дискриминационных законах в сфере образования — отказ от русского языка в школах. Парламентарий поинтересовался, кто будет учить латышский язык в регионах, где до 90% населения являются русскоязычными.

