Слуцкий назвал страну, где ярче всего проявляют русофобию

Латвия стала страной, где ярче всего проявляется русофобия, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. На Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством, он напомнил о принятых местными властями дискриминационных законах, передает корреспондент NEWS.ru.

Латвия — это один из самых ярких примеров русофобии. В 2006 году там были приняты дискриминационные поправки в закон о среднем образовании. До этого была обрушена система русского образования на русском языке в высшей школе, — подчеркнул парламентарий.

Он поинтересовался, кто будет учить латышский язык в регионах, где до 90% населения являются русскоязычными. Также депутат отметил, что в стране запрещено называть русскими наименованиями улицы, школы и другие объекты.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что России следует лучше поддерживать соотечественников за рубежом. Он привел в пример численность говорящих на русском языке во всем мире: в 1989–1990 годах по-русски говорили 360 млн человек, в настоящее время — 270 млн.